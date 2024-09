Brasil Ibama aplica multa de R$ 100 milhões em fazendeiros que provocaram incêndios no Pantanal

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

O fogo destruiu cerca de 333 mil hectares do bioma. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil O fogo destruiu cerca de 333 mil hectares do bioma. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou duas multas no valor total de R$ 100 milhões aos donos de uma fazenda localizada em Corumbá, no Mato Grosso, na qual se originou um enorme incêndio florestal no Pantanal.

O fogo destruiu cerca de 333 mil hectares do bioma, o que equivale a mais de duas vezes o território da cidade de São Paulo. Esta é a maior área já devastada por queimada provocada por uma única propriedade este ano no Pantanal.

O incêndio teve início em junho no interior da propriedade e outros 135 imóveis rurais também foram afetados pelas chamas.

O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama levou 110 dias para controlar o incêndio por conta das condições climáticas.

Após mais de 20 dias de investigação, dois responsáveis foram identificados e multados por danificar vegetação nativa do bioma com o uso de fogo sem autorização de um Órgão ambiental competente.

De acordo com o governo federal, a área afetada foi embargada para regeneração. As chamas também tiveram impacto direto nos animais silvestres, além de terem contribuído para o aumento da poluição do ar em várias cidades brasileiras.

2024-09-27