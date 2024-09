Futebol Torcedores do Atlético de Madrid incentivam uso de máscaras para atos racistas contra Vini Jr. em clássico contra o Real Madrid

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Vini tem sido veemente na denúncia do racismo em jogos de futebol na Espanha.

Torcedores do Atlético de Madrid, da Espanha, criaram uma campanha nas redes sociais para incentivar insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior no clássico deste domingo (29), no Estádio Metropolitano, contra o Real Madrid, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Por meio da #MetropolitanoConMascarilla, os colchoneros, como são conhecidos os torcedores do Atleti, estão incentivando o uso de máscaras para que as autoridades não identifiquem quem está praticando os atos racistas. Além disso, estão sugerindo que os torcedores derrubem o celular de quem estiver gravando os atos.

Em uma das imagens publicadas, dois homens aparecem vestindo a camisa do Atlético de Madrid e máscara no rosto. No registro, eles estão ao lado de duas fotos de macacos. Outras inúmeras mensagens da campanha contém comentários racistas.

Nesta semana, um torcedor do Mallorca, também da Espanha, foi condenado a um ano de prisão por racismo contra Vinícius Júnior e contra o jogador nigeriano Chukwueze, do Villarreal, durante partidas de La Liga, em fevereiro do ano passado.

Por meio de um comunicado, o Real Madrid destacou que essa é a terceira condenação por racismo contra seus atletas nos últimos meses. A equipe também reforçou que vai seguir trabalhando para “proteger os valores do clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte”.

Os abusos contra Vinicius e Chukwueze ocorreram no estádio Son Moix, em Palma, capital de Maiorca, com duas semanas de intervalo. No jogo entre Maiorca e Real Madrid, torcedores chamaram o jogador brasileiro de “macaco”.

A agressão foi registrada em vídeo. Vini tem sido veemente na denúncia do racismo em jogos de futebol na Espanha. Recentemente, o atacante brasileiro afirmou que a Copa do Mundo não deveria acontecer na Espanha se os casos de racismo continuarem acontecendo.

Um menor de idade que insultou racialmente o meio-campista do Real, Aurelien Tchouameni, em abril deste ano, também pediu desculpas e demonstrou arrependimento, disse o clube. O jovem foi proibido de entrar nos estádios por um ano, participará de atividades educativas propostas pelo Ministério Público espanhol e pagará multa. Em boa fase, a mídia esportiva espanhola afirma que o brasileiro ganhará a Bola de Ouro.

