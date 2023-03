Política Ibama cobrará R$ 29 bilhões em multas ambientais barradas pelo governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres que encerram uma controvérsia ao rejeitarem a prescrição das infrações Foto: Ibama/Divulgação O advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres que encerram uma controvérsia ao rejeitarem a prescrição das infrações (Foto: Ibama/Divulgação) Foto: Ibama/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Advocacia-Geral da União (AGU) liberou a cobrança de ao menos R$ 29,1 bilhões em multas ambientais aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que haviam sido barradas pelo governo Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira (20), o advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou dois pareceres que encerram uma controvérsia ao rejeitarem a prescrição (quando passa o prazo de punição) das infrações ambientais e dão segurança jurídica para que as multas continuem sendo cobradas.

A polêmica girava em torno de uma questão burocrática: a decisão dele considerava que as penalidades seriam inválidas – e, consequentemente, estariam prescritas – nos casos em que os infratores tivessem sido notificados por meio de edital para a apresentação de alegações finais (fase em que o acusado expõe seus últimos argumentos no processo antes da sentença judicial).

O Ministério Público Federal (MPF) chegou a instaurar uma investigação para apurar a legalidade da decisão de Bim.

Denúncia

Na denúncia feita pela Ascema, entidade que representa servidores da área ambiental lotados no Ibama, Serviço Florestal, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, a anulação resultaria na prescrição de milhares de autos de infração, com “gigantesca perda de trabalho dos servidores do Ibama, bem como, gigantesca perda de créditos e compensações ambientais”.

Nos novos pareceres, a AGU ressaltou que a intimação para apresentação de alegações finais por meio de edital estava expressamente prevista desde 2008.

O g1 procurou o Ibama, mas até a última atualização desta reportagem ainda não havia obtido retorno.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público Federal para saber se com os novos despachos da AGU o inquérito civil será arquivado.

O que diz a AGU

De acordo com a AGU, os documentos assinados por Messias põem fim ao impasse surgido após os despachos do ex-presidente do Ibama. Segundo a Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, a aplicação da decisão de Bim poderia resultar na extinção de 183 mil autos de infração, o equivalente a 84% do estoque de processos sancionadores abertos no Ibama atualmente.

Desse número, as multas e obrigações ambientais representam R$ 29,1 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ibama-cobrara-29-bilhoes-multas-barradas/

Ibama cobrará R$ 29 bilhões em multas ambientais barradas pelo governo Bolsonaro