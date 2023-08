Rio Grande do Sul Ibama deverá concluir análise do pedido de autorização do Porto Meridional até o final de agosto

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Projeto do Porto Marítimo Meridional de Arroio do Sal. Foto: Divulgação Projeto do Porto Marítimo Meridional de Arroio do Sal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O licenciamento ambiental do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi tema de encontro entre o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostino e o senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) nessa quarta-feira (16), em Brasília.

Heinze explica que a etapa burocrática está sendo superada com diálogo. A reunião rendeu a promessa de emissão da autorização de coleta da fauna até o final de agosto.

“Mês passado avançamos com a publicação do edital da Antaq e agora apresentamos a importância socioeconômica do empreendimento para o Ibama. A cada fase vencida, mais perto estamos do processo de geração de empregos e renda que o Porto Meridional poderá oferecer aos gaúchos”, ressaltou o senador.

Segundo o coordenador de Meio Ambiente da DTA Engenharia, Filippi Faria, a autorização solicitada permite o aprofundamento dos estudos ambientais que vão embasar a chamada licença-prévia.

A iniciativa contempla um terminal de uso privado, com capacidade de movimentar 50 milhões de toneladas de cargas ao ano.

A proposta inclui também um calado inicial de 17 metros, o que permite a recepção de embarcações de grande porte, a exemplo dos cruzeiros marítimos. A estimativa é que sejam investidos R$ 6 bilhões, oriundos da iniciativa privada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ibama-devera-concluir-analise-do-pedido-de-autorizacao-do-porto-meridional-ate-o-final-de-agosto/

Ibama deverá concluir análise do pedido de autorização do Porto Meridional até o final de agosto

2023-08-17