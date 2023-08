Polícia Polícia apreende equipamentos eletrônicos sem procedência no valor de R$ 100 mil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal, para os trâmites legais. Foto: Divulgação/PRF A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal, para os trâmites legais. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de telefones iPhone e outros aparelhos da Apple sendo transportados ilegalmente em um ônibus interestadual.

A abordagem aconteceu nesta quarta-feira (16), na BR-116, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, no Paraná, para Porto Alegre. Na inspeção veicular, os agentes encontraram vários aparelhos da marca Apple e outros equipamentos eletrônicos que entraram ilegalmente no País.

No total, foram encontrados e apreendidos 23 celulares, 1 MacBook, 1 Apple Pencil e 1 AirPod, todos sem comprovação de origem e sem nota fiscal, em um valor aproximado de R$ 100 mil.

Dois iPhone estavam com uma mulher de 45 anos, natural da cidade de Saudade, em Santa Catarina, que já tinha passagem por contrabando de cigarro.

Nove estavam na mochila e mala de um homem de 27 anos, natural de Porto Alegre, sem passagem. Outros 12 iPhone foram encontrados ocultos nas estruturas do ônibus. A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal, para os trâmites legais.

