Brasil Ibama e Funai revistam garimpeiros na saída de terra Yanomami

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Barreira consiste em um cabo de aço de 240 metros de comprimento, que atravessa o leito do rio e obriga parada de barcos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Barreira consiste em um cabo de aço de 240 metros de comprimento, que atravessa o leito do rio e obriga parada de barcos. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) instalou no início desta semana uma barreira física no Rio Uraricoera, que é principal acesso aos garimpos instalados na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A ação ocorreu em conjunto com a Funai.

De acordo com o Ibama, a barreira consiste em um cabo de aço de 240 metros de comprimento, que atravessa o leito do rio. Com isso, as embarcações que deixam os garimpos são obrigadas a parar na base de operação na aldeia Palimiú para uma revista.

“Dessa forma, agentes ambientais impedem a saída de minerais e equipamentos utilizados em atividades ilegais, além de bloquear o acesso de mais garimpeiros ao local”, informa o Ibama, em mensagem nas redes sociais. A barreira ficará no local por tempo indeterminado.

Mais duas balsas estão posicionadas no meio do rio com agentes do Ibama e da Força Nacional, que permanecem 24 horas em vigilância para abordagem das embarcações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ibama-funai-revistam-garimpeiros-saida-yanomami/

Ibama e Funai revistam garimpeiros na saída de terra Yanomami