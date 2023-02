Brasil Governo de São Paulo diz que 6 corpos foram encontrados no litoral norte do Estado; mortes podem passar de 50

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Anteriormente, foram contabilizados 48 mortos. As equipes de resgate seguem em busca de 38 pessoas desaparecidas Foto: Polícia Federal/Divulgação Anteriormente, foram contabilizados 48 mortos. As equipes de resgate seguem em busca de 38 pessoas desaparecidas. (Foto: Polícia Federal/Divulgação) Foto: Polícia Federal/Divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que seis novos corpos foram encontrados após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Assim, o número de mortos pode chegar a 54 — anteriormente, foram contabilizados 48 mortos. As equipes de resgate seguem em busca de 38 pessoas desaparecidas.

São Sebastião registrou mais de 600 mm de chuva em 24 horas no último final de semana. A previsão da Defesa Civil é que chova 200 mm nas próximas 72 horas na região. Alagamentos e deslizamentos de morros deixaram estradas e rodovias destruídas ou bloqueadas e moradores e turistas – que foram passar o feriado prolongado de carnaval na praia – ilhados.

Saída do litoral

Tarcísio também confirmou que cerca de 4 mil veículos deixaram o litoral norte na manhã desta quarta-feira, totalizando 11 mil desde terça-feira (21). Segundo o governador, o trecho sul da Rio-Santos também deve voltar a operar no fim desta tarde. Isto permitiria que as pessoas na Barra do Sahy e em Juquehy possam seguir até Bertioga e acessar a Anchieta-Imigrantes ou a Tamoios para deixar o litoral.

A Prefeitura de São Sebastião informou que 1.730 pessoas estão desalojadas e 1.686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verdescola.

Navio

A Marinha informou que o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico aportará em São Sebastião na quinta-feira (23). Segundo a Marinha, o Capitania da Estrada chegará com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal (EDVP) para transporte de pessoas e outros equipamentos.

Contará ainda com um hospital de campanha com 200 leitos, UTI, e médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, farmacêutico, além de clínico geral e profissionais de enfermagem e saúde bucal.

O navio levará também um grupamento de 180 fuzileiros navais com maquinário, como minicarregadeiras, ambulâncias e pás carregadeiras para ajudar na desobstrução de vias e outros locais necessários.

Água

A prefeitura de São Sebastião disse que vai acionar o Procon pela informação de que pilotos de helicóptero estavam cobrando até R$ 20 mil para tirar pessoas ilhadas da região atingida pelas chuvas. O prefeito Felipe Augusto (PSDB), chamou os agenciadores de viagens de “aproveitadores” e disse que eles estão querendo obter vantagem em meio à tragédia das pessoas.

O prefeito ainda relatou que identificou a venda de outros itens superfaturados, como água potável, que se tornou escassa na região com o bloqueio de estradas por conta dos deslizamentos causados pelas chuvas. Felipe Augusto disse ainda que a prática está sendo registrada em estabelecimentos comerciais da cidade.

“São vendas, mercados, bares, diversas pessoas que tinham estoque”, relatou ele. “O que você imaginar está acontecendo”, completou o chefe do executivo municipal.

Estradas e rodovias

Segundo o último boletim divulgado pelo governo do estado de São Paulo, o Departamento de Tráfego de São Sebastião e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) seguem trabalhando para liberação total do trânsito. Diversos pontos da Rodovia Rio-Santos (SP-55) que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente para o tráfego. Agentes continuam monitorando diversas áreas da Rodovia, que segue com interdições parciais e total.

A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota é somente pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da Rio-Santos, no km 174, a rota é somente a Rodovia dos Tamoios.

