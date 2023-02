Porto Alegre Porto Alegre terá evento gratuito sobre uso de ferramentas digitais em empresas

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Atividade tem inscrições abertas até o dia 3. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre realizará em 11 de março (sábado) o Feirão Digital, evento gratuito com oficinas, cursos, palestras e orientações para 500 empreendedores no Campus da Unisinos na avenida Nilo Peçanha nº 1.600 (bairro Boa Vista). O objetivo é estimular o potencial das ferramentas on-line no impulsionamento de marcas e fidelização de clientes. Inscrições podem ser feitas até 3 de março no site prefeitura.poa.br.

Das 8h45min às 18h30min, o Feirão terá seis salas de trabalho e três auditórios, bem como acesso à plataforma de conteúdo “Clube Share” por três meses. “A intenção dos organizadores é manter os participantes conectados a tudo que aprenderam, aumentando a sua intimidade com o ambiente virtual e fazendo com que essa atividade se torne parte da rotina de seus negócios”, salienta a prefeitura.

Principais temas

– Utilização do Google e marketing por e-mail na empresa.

– Criação de redes sociais para alavancar o negócio.

– Aproveitamento do Whatsapp como ferramenta de vendas.

– Uso de ferramentas gratuitas para criação de postagens.

– Montagem de plano de marketing digital direcionado.

Sala do Empreendedor

Organizado em parceria com a empresa Share (responsável por plataforma especializada em atividades educativas sobre inovação para profissionais), o encontro conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio).

Também estará presente o programa municipal “Sala do Empreendedor” estará presente com serviços e informações sobre licenciamento, abertura e formalização de negócios, bem como acesso a microcrédito e detalhes do serviço “Tudo Fácil Empresas”.

Gerente do programa, Bruna Serrano destaca: “A ideia é que todos saiam com suas redes sociais e canais digitais configurados e garantidos nos ambientes on-line, em condições de ampliar a visibilidade dentro do seu nicho de mercado. Também queremos aproximar a prefeitura dessas pessoas, apresentando nossos serviços e facilitando a vida de quem quer empreender”.

“Cada vez mais, o sucesso no comércio ou no setor de serviços passa por uma presença digital bem estabelecida”, acrescenta o secretário municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates. “O Feirão Digital surge como uma boa oportunidade para que autônomos, micro e pequenos empreendedores tenham acesso, de graça, a um conhecimento que custa caro.”

Comércio eletrônico

Um dos principais desafios dos trabalhadores autônomos e microempreendedores é a consolidação do e-commerce (comércio eletrônico). Favorecido pela restrição de atividades presenciais durante a pandemia de coronavírus, o segmento tem o seu sucesso diretamente relacionado a práticas e estratégias de destaque em plataformas digitais como Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube e Google.

De acordo com o relatório desenvolvido pela Americas Market Intelligence (AMI), o volume total de transações à distância no País superou US$ 211 bilhões no ano passado, o que equivale a cerca de 40% do mercado na América Latina. A projeção é de um crescimento anual de 20% até 2026, chegando a US$ 432 bilhões, considerando-se segmentos diversos, desde o varejo aos canais de conteúdo streaming.

(Marcello Campos)

