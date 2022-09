Brasil IBGE abre nova seleção simplificada com mais de 7 mil vagas para recenseadores

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado para recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022 para o total de 8.231 vagas de nível fundamental e superior.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

— 7.795 vagas para recenseador: nível fundamental completo e remuneração de acordo com a produtividade;

— 436 vagas para agente censitário municipal e supervisor: nível médio completo e salário de R$ 2.100 para agente censitário municipal e de R$ 1.700 para agente censitário supervisor.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios.

O agente censitário municipal gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o agente censitário supervisor, subordinado ao municipal, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única. Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de agente censitário supervisor, obedecida a ordem de classificação.

A jornada de trabalho para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

A jornada de trabalho de agente censitário municipal e supervisor é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado.

INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), liberou o edital com mil vagas para técnico de segurança social, com salário de R$ 5.905,79 nessa quinta-feira (15), concurso muito esperado pelos candidatos. A exigência para a vaga da profissão é o nível médio, ou seja, ensino médio completo.

O concurso utiliza recursos como a utilização com 90 vagas reservadas para pessoas com deficiência (5% das vagas do concurso) e 202 separadas para pessoas negras (20% das aprovações disponíveis).

Para os candidatos que possuem interesse em prestar para o concurso público do INSS, as inscrições iniciam nesta sexta (16) e seguem disponíveis até o dia 3 de outubro. O valor para a inscrição que poderá ser pago até o dia 21 de outubro é de 85 reais. O site para a inscrição é no portal do Cebraspe (www.cebraspe.org.br).

Caso o candidato seja aprovado no concurso e ingresse na função, realizará atividades executadas pelos técnicos, como o atendimento ao público, orientação, informação, ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários e conscientização previdenciária.

