Brasil IBGE adia novamente a divulgação do Censo Demográfico de 2022

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

A primeira previsão do IBGE era de que os dados seriam divulgados em outubro do ano passado Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou que, após uma série de adiamentos, os resultados definitivos do Censo Demográfico de 2022 serão divulgados “impreterivelmente” até 28 de junho.

A primeira previsão do IBGE era de que os dados seriam disponibilizados em outubro do ano passado. Entretanto, por conta do baixo número de respostas obtidas até aquele momento, o prazo de coleta de informações foi estendido até dezembro. Outros adiamentos ocorreram nos primeiros meses de 2023, também com o instituto tentando aumentar o número de pessoas entrevistadas.

O IBGE afirmou ainda que o prazo de apuração de dados – que envolve a coleta de informações – para o Censo foi estendido até 28 de maio.

Em nota, o instituto destacou que, desde 1° de janeiro de 2023, “o esforço concentrado do IBGE, com apoio do Ministério do Planejamento e Orçamento” já conseguiu recensear milhões de pessoas, inclusive na Terra Indígena Yanomami.

O Censo

O Censo é uma pesquisa realizada a cada dez anos pelo IBGE. A última foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do País.

A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento devido à falta de recursos do governo.

Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores: idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

A população brasileira é estimada atualmente em cerca de 215 milhões de pessoas. O IBGE calcula que existam hoje 75 milhões de domicílios no País.

