Rio Grande do Sul Nova presidente da Justiça Eleitoral gaúcha tomará posse no dia 29 deste mês

Por Marcelo Warth | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak foi eleita presidente para o biênio 2023-2024 Foto: Gabriel Albuquerque/TRE-RS Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak foi eleita presidente para o biênio 2023-2024. (Foto: Gabriel Albuquerque/TRE-RS) Foto: Gabriel Albuquerque/TRE-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak assumirá a presidência do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) no dia 29 deste mês.

Atual vice-presidente e corregedora da Corte, ela foi eleita presidente para o biênio 2023-2024 por aclamação, na sessão plenária de terça-feira (2). A solenidade de posse será realizada no plenário do tribunal, localizado na rua Duque de Caxias, 350, em Porto Alegre.

Natural de Guaíba, na Região Metropolitana, onde se formou em magistério em 1978, Vanderlei concluiu a graduação em ciências jurídicas e sociais na Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) em 1983.

Em abril de 1985, assumiu, por concurso público, o cargo de pretora. Em fevereiro de 1988, tornou-se juíza e, em dezembro de 2008, foi promovida a desembargadora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nova-presidente-da-justica-eleitoral-gaucha-tomara-posse-no-dia-29-deste-mes/

Nova presidente da Justiça Eleitoral gaúcha tomará posse no dia 29 deste mês

2023-05-04