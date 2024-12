Economia IBGE revisa para cima a safra brasileira projetada para 2025: previsão de recorde para a soja

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

“Prevemos um aumento da produção, sendo uma recuperação das perdas que tivemos em 2024", diz o IBGE. (Foto: Arquivo/Mapa)

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, mostra que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 314,8 milhões de toneladas em 2025. Trata-se de um valor 7,0% ou 20,5 milhões de toneladas maior do que a safra obtida em 2024.

O acréscimo da produção deve-se à maior estimativa prevista, principalmente, para a soja (12,9% ou 18 656 679 t), para o milho 1ª safra (9,3%ou 2 128 619t), para o arroz (6,5% ou 686 911 t) e para o feijão 1ª safra (29,0% ou 262 238 t). Para o algodão herbáceo em caroço foi estimado declínio de 0,8% ou – 40.885 toneladas; para o milho 2ª safra, declínio de 0,1% ou -136 331 toneladas; enquanto para o sorgo e para o trigo foram estimadas reduções de 4,9% ou -199 584 toneladas e 10,9% ou – 891 102 toneladas, respectivamente.

“Prevemos um aumento da produção, sendo uma recuperação das perdas que tivemos em 2024. Embora o ano agrícola de 2025 esteja atrasado por conta da demora das chuvas nas unidades da federação produtoras de grãos, com a chegada destas chuvas, os produtores se mobilizaram e plantaram rapidamente estas lavouras e, agora, elas estão relativamente bem, o que aumenta a expectativa do aumento da safra para 2025”, ressaltou Carlos Barradas na quinta-feira (12).

A área total estimada para cultivo de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2025, foi de 79,8 milhões de hectares, crescimento de 0,8% em relação a 2024. Com relação à área prevista, apresentam variações positivas o arroz em casca (5,2%), o feijão 1ª safra (7,1%), o algodão herbáceo em caroço (1,0%), o milho 2ª safra (0,9%) e a soja (1,4%), e variação negativa para o milho 1ª safra (-1,9%), para o sorgo (-4,7%) e para o trigo (-3,9%).

Houve aumentos nas estimativas de produção no Mato Grosso (1,9%), no Paraná (11,0%), no Rio Grande do Sul (12,4%), no Mato Grosso do Sul (24,1%), em Minas Gerais (6,1%), em Goiás (5,0%), na Bahia (6,7%), em São Paulo (16,3%), no Tocantins (0,3%), em Santa Catarina (4,6%), no Piauí (2,3%) e em Rondônia (10,6%). Os declínios nas estimativas da produção são esperados para o Maranhão (-0,2%), para Sergipe (-1,7%) e para o Pará (-7,7%).

A pesquisa também traz a estimativa de novembro para a safra de 2024 de cereais, leguminosas e oleaginosas, que alcançou 294,3 milhões de toneladas, 6,7% menor do que a obtida em 2023 (315,4 milhões de toneladas), diminuição de 21,1 milhões de toneladas. Em relação a outubro, houve acréscimo de 545,5 mil toneladas (0,2%).

A área a ser colhida este ano deve ser de 79,1 milhões de hectares, o que representa um crescimento de 1,6% (1,2 milhão de hectares a mais) em relação à área colhida em 2023. Frente ao mês anterior, a área a ser colhida apresentou uma expansão de 416,4 mil hectares (0,5%).

“Esta queda de 6,7% na produção de cereais, leguminosos e oleaginosas em 2024 com relação a 2023 deve-se a problemas climáticos, que ocorreram na maioria das unidades da federação produtoras, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. Nestas regiões, houve falta de chuvas e temperaturas elevadas nas duas safras. No estado do Rio Grande do Sul, ainda ocorreu um grande volume de chuvas nos meses de abril e maio deste ano”, destaca o gerente do LSPA, Carlos Barradas.

Milho e sorgo

Os principais destaques negativos da safra 2024 em relação a 2023 são as estimativas da produção de milho e sorgo. Na comparação com 2023, houve aumentos na produção estimada do algodão herbáceo em caroço (14,8%), do arroz (3,1%), do feijão (5,7%) e do trigo (5,0%). Por outro lado, soja (-4,7%), milho (-11,9%) (sendo -17,8% no milho de 1ª safra e -10,3% no milho de 2ª safra) e sorgo (-5,8%) recuaram. O milho, a soja e o arroz representam 92,1% da estimativa da produção e são responsáveis por 87,2% da área colhida.

Ainda frente a 2023, mas no que se refere à área a ser colhida, ocorreu crescimento de 16,2% na do algodão herbáceo (em caroço), de 6,0% na do arroz em casca, de 7,1% na do feijão e de 4,0% na da soja. As áreas de milho (-3,1%, sendo -9,8% no milho 1ª safra e -1,0% no milho 2ª safra), de trigo (-11,7%) e de sorgo (-1,1%) apresentaram quedas.

A estimativa da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de setembro mostrou variação anual positiva para a Região Norte (10,1%), sendo que para as demais, a variação foi negativa: Sul (-1,0%), Centro-Oeste (-10,0%), Sudeste (-15,7%) e Nordeste (-4,0%). Quanto à variação mensal, apresentaram crescimento da produção a Região Sul (0,1%) e a Centro-Oeste (0,6%). As regiões Nordeste e Sudeste tiveram estabilidade (0,0%), enquanto na Região Norte houve declínio (-2,1%).

Em relação a outubro, houve aumentos nas estimativas da produção da uva (19,3% ou 282 034t), do sorgo (3,2% ou 124 788 t), do cacau (1,5% ou 4 177 t), do tomate (1,4% ou 57 947 t), da aveia (1,1%ou12 998 t), do feijão 2ª safra (1,0% ou 14 071 t), da soja (0,3% ou 363 238 t), do milho 2ª safra (0,1% ou 62210 t) e da cevada (0,0% ou 16 t). AS informações são do IBGE.

