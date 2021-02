Acontece Ibis Budget Curitiba Centro oferece conforto e qualidade com preço justo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Facebook Ibis Budget Curitiba Centro)

Se você procura um hotel em Curitiba com muito conforto em um espaço cool e descolado e ainda com um precinho bacana, nós temos a dica ideal para você. O Ibis Budget Curitiba Centro oferece tudo isso no seu serviço de hospedagem.

Os quartos acomodam até três pessoas, e o café da manhã é delicioso e completo. Além disso, a loja de conveniência do hotel está a sua disposição. E uma notícia boa para quem não sai de casa sem os pets é que os cachorros de pequeno porte são bem-vindos no local.

O Ibis Budget Curitiba possui uma ótima localização. Por estar no centro da cidade, é possível chegar à vários pontos turísticos em poucos minutos. Para se deslocar até o Centro Histórico de Curitiba, você leva apenas 6 minutos de carro do hotel. Ainda, visitar os parques de Curitiba é passeio obrigatório, e são todos gratuitos. O Jardim Botânico da cidade está à 7 minutos de carro e, com sua cúpula de vidro, é o cartão postal da cidade.

Com rígidos protocolos de higiene para a sua segurança, perto de tudo e o melhor: conforto essencial por um preço que cabe no seu bolso. O Carnaval foi cancelado, mas você ainda pode aproveitar o feriadão em Curitiba. Reserve agora mesmo pelo WhatsApp (41) 3218-3838, fale que ouviu aqui na rádio Grenal e garanta um desconto especial na sua reserva!

