Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Raul Krebs)

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre informou que funcionará normalmente, em todas as suas especialidades e serviços médicos, nos dias 15 e16 de fevereiro. De acordo com o diretor geral da Santa Casa, Julio Matos, o cancelamento do carnaval e a decisão da prefeitura de Porto Alegre em considerar dias normais de trabalho neste período, vem ao encontro de uma necessidade da sociedade e a Santa Casa vem se incorporar a esta iniciativa.

“Cada dia é uma oportunidade de atendermos uma demanda reprimida por consultas e exames, criada pela pandemia em diversas especialidades médicas não associadas à Covid, e que representa um enorme risco à saúde de muitas pessoas, como portadores de doenças crônicas e oncológicas, por exemplo”, afirmou Matos.

Os agendamentos de consultas e exames (particular e convênios) já estão abertos para os dias 15 e 16 à população. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (51) 3214.8000. Para os pacientes SUS, os agendamentos serão feitos pela regulação municipal, não havendo necessidade de contato direto dos pacientes.

“A Santa Casa está cumprindo seu papel social e abrindo suas agendas em dias que normalmente seriam ociosos, o que pode representar alívio para muitas pessoas, uma forma de oferecer alternativas assistenciais às demandas reprimidas de doenças não Covid, tanto SUS como convênios e particulares”, finaliza o diretor geral da Santa Casa.

