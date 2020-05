Colunistas Ibope comprova acerto nas mudanças do “Encontro com Fátima Bernardes”

Por Flávio Ricco | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Camila Busnello vai estrear sábado na bancada do “Jornal da Record”. (Foto: Edu Moraes/Divulgação)

Levantamento dos números do Ibope bate com o que se imaginava: devidamente adaptado por conta da pandemia, o “Encontro com Fátima Bernardes”, nas manhãs da Globo, fechou as primeiras duas semanas de exibição após seu retorno à grade com 9 pontos de média e 24% de participação, em São Paulo.

Observou crescimento de 1 ponto (+13%) na média de audiência, se comparado com o período de janeiro a março deste ano. Em se tratando da faixa da manhã, esse é um dado bem significativo.

Mas não para por aí.

Na segunda semana, quando registrou o recorde de 12 pontos e 30% de participação (28/04), o “Encontro” marcou 9 pontos de média.

Um crescimento de 1 ponto (+13%) em relação à primeira semana de exibição. O formato atual, mais dinâmico e valendo-se mais do jornalismo, parece que está caindo na graça do público.

TV Tudo

Jornalismo

Camila Busnello vai estrear sábado na bancada do “Jornal da Record”.

A partir de agora, ela também passa a participar do rodízio de apresentadores aos finais de semana.

Que momento!

Quem sintoniza a Bandeirantes, rádios e até a TV, pela manhã, acha que ela é contra o Bolsonaro.

Mas, à tarde-noite, fica tudo diferente, e ela já é a favor.

Almoço de domingo

Imagina a cena: Silvio Santos, em casa, almoço de domingo e todos comentando sucessos das reprises de novelas e futebol na Globo e Band. E ele:

– Ué? Faço isso há tanto tempo e ninguém fala nada. Só me criticam.

Velinha no bolo

Na quarta-feira da semana que vem, dia 13, a TV Bandeirantes – São Paulo vai comemorar o seu 53º aniversário.

Coincidência cair no dia 13, TV que surgiu como Canal 13.

Festividade

As comemorações pelo 53º aniversário da Bandeirantes, como recomenda o momento, ficarão restritas aos seus programas.

Por exemplo: a partir da próxima segunda-feira, o “Jogo Aberto”, da Renata Fan, ganha novos cenários.

Bastidor

Mudança importante na televisão do Rio Grande do Sul: Carlos Toiller deixou o SBT e assumiu a direção comercial da Record RS.

Alguém muito importante no mercado, que viabilizou vários programas locais do SBT, que hoje têm grande audiência e faturamento.

Muito bem

“Jesus”, produção da Record, tem um bom começo de exibição na Argentina.

Estreou com 12,4 na segunda-feira e na terça subiu para 14, com 50% de share.

Humor

O canal Comedy Central marcou para 2 de junho, às 23h, a estreia da nova temporada de “A Culpa é do Cabral”.

Com novo cenário, Rafael Portugal, Fabiano Cambota, Nando Viana, Rodrigo Marques e Thiago Ventura estarão à frente de 13 episódios inéditos.

Participações de Tiago Abravanel, Sheila Mello, Diogo Portugal, Sergio Malandro, Fabio Rabin, entre outras.

MMA – o retorno

Com proibição de público nas arquibancadas, o UFC retoma suas atividades neste sábado, dia 9, diretamente do VyStar Veterans Memorial Arena, na cidade de Jacksonville. A edição 249 terá duas disputas de cinturão e a participação dos brasileiros Ronaldo Jacaré, Fabrício Werdum e Vicente Luque.

Aquecimento

O Grupo Globo preparou uma grande cobertura para esquentar a volta das transmissões ao vivo de MMA. Nesta quinta, Ana Hissa trará informações sobre o evento no “Seleção SporTV”, às 13h.

A maratona da comentarista inclui uma entrevista exclusiva com Jacaré no “Giro Combate”, do Combate, sexta, às 19h30.

Em casa

Com o esporte paralisado, não restou outra saída para a CNN Brasil senão dar férias para a apresentadora Cris Dias.

Durante a festa de lançamento do canal, em conversa com a coluna, ela já previa ter um espaço modesto na programação por se tratar justamente de um canal de notícias. E sem eventos acontecendo, pior ainda.

Mesmo caso

Com Evaristo Costa a situação não é diferente. Anunciado como uma das estrelas da CNN Brasil, para comandar um programa de documentários, ele permanece fora dos planos.

O domingo à noite, o horário reservado para ele, continua com a cobertura da pandemia.

Bate – Rebate

• O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, será o entrevistado do “Roda Viva”, segunda-feira que vem, 22h.

• Produção do “Esquadrão da Moda”, no SBT, também está querendo voltar com as gravações…

• … Movimentos parecidos também se observam nos bastidores do Ratinho e “Domingo Legal”…

• … Tudo bem se inventarem alguma coisa remotamente…

• … Porque continua sendo nada recomendável voltar ao que era antes.

• Nesta quinta, depois do “Mestre do Sabor na Globo, tem “Lady Night”…

• … Tatá Werneck recebe Chay Sued, em gravação realizada quando ele ainda estava para se tornar pai.

C´est fini

Com a suspensão da Champions League 2019-20, a TNT está exibindo “Jogos Históricos” da Liga, às terças e quartas, 16h, e com números dos mais interessantes.

Durante a transmissão de 12 dos 14 jogos, foi líder de audiência entre todos os canais de esportes da TV paga. Mais de 2.7 milhões de pessoas já passaram pela TNT para assistir às partidas. Dados do Kantar Ibope, 15 mercados, entre 17 de março e 29 de abril.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas