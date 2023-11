Brasil Ibovespa atinge maior nível desde agosto; dólar encerra em queda

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,29%, aos 120.568 pontos. Foto: Reprodução O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,29%, aos 120.568 pontos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou esta sexta-feira (10) em alta e alcançou o maior patamar desde agosto. O movimento veio após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação subiu 0,24% em outubro, abaixo das expectativas do mercado financeiro.

O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 1,29%, aos 120.568 pontos, no maior patamar desde agosto. No dia anterior, o índice teve uma leve queda de 0,12%, aos 119.034 pontos. Com este resultado, passou a acumular altas de 2,03% na semana, 6,56% no mês e 9,87% no ano.

Já o dólar, por sua vez, fechou a sessão em queda. Ao final da sessão, o dólar recuou 0,53%, cotado a R$ 4,9145. Na véspera, a moeda norte-americana teve alta de 0,69%, vendido a R$ 4,9409.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ibovespa-atinge-maior-nivel-desde-agosto-dolar-encerra-em-queda/

Ibovespa atinge maior nível desde agosto; dólar encerra em queda

2023-11-10