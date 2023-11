Mundo Eleição na Argentina: Javier Milei lidera intenções de voto no segundo turno, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Javier Milei (esq.) lidera com 52,1%. O candidato Sergio Massa (dir.) aparece com 47,9%. Foto: Reprodução Javier Milei (esq.) lidera com 52,1%. O candidato Sergio Massa (dir.) aparece com 47,9%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As eleições presidenciais na Argentina vão chegando a sua reta final e o candidato Javier Milei (La Libertad Avanza) lidera as intenções de votos úteis do segundo turno, com 52,1%, segundo a última pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (10). O candidato Sergio Massa (Unión por la Patria) aparece com 47,9%. O segundo turno está marcado para o dia 19 deste mês.

Quando as intenções são medidas em votos totais, Milei tem 48,6%, contra 44,6% de Massa. 2,3% dizem não saber em quem votar, enquanto 4,4% se dividem entre a opção pelos votos brancos e nulos. O levantamento ouviu 8.971 pessoas com mais de 16 anos de forma aleatória e por meios digitais entre domingo (5) e quinta-feira (9). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%.

Milei também liderou a última pesquisa do instituto, divulgada na semana passada, com 52%. O AtlasIntel foi o único a projetar a vitória de Sergio Massa no primeiro turno. Em 22 de outubro, ele teve 36,68% dos votos, contra 29,98% do opositor.

O levantamento também questionou os argentinos a respeito de temas discutidos na campanha eleitoral, que ajudam a compreender as escolhas nas urnas. Os entrevistados se posicionaram majoritariamente contra as flexibilizações das restrições para venda de órgãos (78%) e para compra e porte de armas (68%), ideias defendidas por Javier Milei.

Por outro lado, houve consentimento com o desejo de reduzir as contas públicas (55%) e estabelecer um teto de gastos, ainda que isso impacte programas sociais (50%), na linha do que propõe o candidato do La Libertad Avanza.

Além disso, 54,7% consideram justa a condenação por corrupção da vice-presidente Cristina Kirchner, 77,2% desaprovam o governo do atual presidente, Alberto Fernández, e 77% avaliam mal a situação econômica do país. Ambos são apoiadores de Massa, que por sua vez é ministro da Economia.

