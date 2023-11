Brasil Preço médio da gasolina nos postos cai e atinge menor patamar desde agosto

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

A gasolina foi comercializada, em média, a R$ 5,63. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A gasolina foi comercializada, em média, a R$ 5,63. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O preço médio do litro da gasolina caiu pela 11ª semana seguida nos postos de combustíveis do Brasil, atingindo o menor patamar desde agosto. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa é referente à semana de 5 a 11 de novembro.

A gasolina foi comercializada, em média, a R$ 5,63. O recuo foi de 0,35% frente aos R$ 5,65 da semana anterior, segundo o levantamento da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,70.

O preço médio do etanol caiu para R$ 3,54. O valor representa um recuo de 0,56% de frente aos R$ 3,56 da semana anterior. O preço mais alto identificado foi de R$ 6,60.

Por fim, o litro do diesel registrou um leve recuo, sendo vendido, em média, a R$ 6,12, representando uma queda de de 0,16% de frente aos R$ 6,13 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,95.

Reajuste da Petrobras

A Petrobras anunciou em 19 de outubro a redução do preço médio da gasolina e o aumento do diesel vendidos às distribuidoras. A mudança passou a valer no dia 21. A redução da gasolina foi de R$ 0,12 por litro, comercializada pela petroleira a R$ 2,81 o litro. O aumento do diesel foi de R$ 0,25 por litro, chegando a R$ 4,05 o litro.

Segundo a petroleira, seus preços de venda tanto da gasolina como do diesel acumulam queda neste ano. No caso da gasolina, a redução é de R$ 0,27 por litro e, do diesel, de R$ 0,44 por litro.

