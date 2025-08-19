Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Com a percepção de maior risco, o dólar subiu e as ações dos principais bancos brasileiros recuaram em conjunto Foto: B3/Divulgação

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou em queda de 2,10% nesta terça-feira (19), aos 134.432 pontos. Já o dólar fechou em alta de 1,19%, cotado a R$ 5,4993. O mercado reagiu à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu restrições “decorrentes de atos unilaterais estrangeiros” por parte de empresas ou instituições que atuam no Brasil.

Dino destacou ainda que bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou outras medidas “dependem de autorização expressa” do Supremo Tribunal Federal (STF). Para os investidores, a decisão pode suspender os efeitos da Lei Magnitsky, imposta pelas autoridades dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes.

Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, explica que, diante do impasse entre o Brasil e os EUA, investidores estão se “protegendo” e movendo os recursos do setor bancário para o dólar.

“A valorização do dólar, que também subiu ontem, reflete essa postura de precaução. Os investidores tendem a buscar refúgio em ativos considerados mais seguros, como o dólar e o ouro.”

Com a percepção de maior risco, o dólar subiu e as ações dos principais bancos brasileiros recuaram em conjunto, pressionando o Ibovespa.

Confira as quedas:

– Banco do Brasil (BBAS3): -5,79%;

– Bradesco (BBDC4): -3,79%;

– BTG (BPAC11): -4,04%;

– Itaú (ITUB4): -3,97%;

– Santander (SANB11): -4,88%.

Quando as ações dos bancos caem juntas, o Ibovespa costuma cair também. Isso acontece porque o setor financeiro tem muito peso no índice e está entre os mais negociados da bolsa.

Dados compilados por Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria, mostram que as instituições, somadas, perderam R$ 41,98 bilhões em valor de mercado nesta terça — montante próximo ao valor da Caixa Seguradora, atualmente avaliada em R$ 40,74 bilhões.

Os investidores também analisaram os primeiros resultados da reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e aliados europeus, na Casa Branca.

Trump afirmou estar preparando um encontro trilateral com Zelensky e Vladimir Putin, em data e local ainda indefinidos. Enquanto o americano demonstrou otimismo sobre o fim da guerra na Ucrânia, Zelensky e os líderes europeus pediram garantias firmes de que a Rússia não volte a invadir o país no futuro.

Nesta terça, a Rússia sinalizou pela primeira vez que pode aceitar um encontro com Zelensky. O chanceler Sergei Lavrov afirmou nesta manhã que “a Rússia não rejeita nenhum formato para discutir o processo de paz na Ucrânia”.

Ainda com os EUA no foco, os investidores acompanharam o discurso de Michelle W. Bowman, integrante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) e um dos nomes considerados para a chefia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) após o fim do mandato de Jerome Powell.

Bowman expressou apoio a pelo menos três cortes nas taxas de juros dos EUA neste ano, em linha com os apelos de Trump por menores custos de empréstimos.

