Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Ciência Cientistas criam método para corrigir problemas de visão sem o uso de laser

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A alternativa encontrada por eles foram lentes de contato de platina que fornecem um modelo para a forma corrigida da córnea.

Foto: Freepik
A alternativa encontrada por eles foram lentes de contato de platina que fornecem um modelo para a forma corrigida da córnea. (Foto: Freepik)

Pesquisadores americanos descobriram um método para corrigir problemas de visão relacionados à córnea deformada sem utilização de laser, como na cirurgia LASIK. A alternativa encontrada por eles foram lentes de contato de platina que fornecem um modelo para a forma corrigida da córnea e, assim, conseguem fazer com que seja remodelada.

As córneas humanas são estruturas transparentes em forma de cúpula, localizadas na parte frontal do olho, que desviam a luz do ambiente e a concentram na retina, de onde é enviada ao cérebro e interpretada como imagem. Quando a córnea está deformada, ela não consegue focalizar a luz corretamente, resultando em uma imagem borrada. Dessa forma, na cirurgia LASIK, lasers especializados remodelam a córnea para que ela volte ao seu estado normal.

Já a lente de platina atua como um eletrodo para gerar uma mudança precisa de pH quando os pesquisadores aplicavam uma pequena tensão elétrica à lente. Ao alterar o pH, o tecido é “afrouxado” e se torna uma forma maleável. Quando o pH original é restaurado, o tecido é fixado na nova forma.

No experimento com a lente de platina, após cerca de um minuto, a curvatura da córnea se ajustou à forma da lente, aproximadamente o mesmo tempo que o LASIK leva, mas com menos etapas, equipamentos mais baratos e sem cortes.

Dos 12 coelhos tratados, 10 deles tinham miopia, e em todos os globos oculares “míopes”, o tratamento ajustou o poder de foco do olho, o que corresponderia a uma visão melhorada. As células do globo ocular sobreviveram ao tratamento, pois os pesquisadores controlaram cuidadosamente o gradiente de pH.

Além disso, em outros experimentos, a equipe demonstrou que sua técnica pode ser capaz de reverter parte da turvação da córnea causada por produtos químicos — uma condição que atualmente só é tratável por meio de um transplante completo de córnea.

A equipe ressalta que, embora encare as novas descobertas como algo promissor, as pesquisas ainda estão em estágios iniciais.

“Todo o efeito foi descoberto por acidente. Eu estava observando tecidos vivos como materiais moldáveis e descobri todo esse processo de modificação química”, explica Wong, professor e cirurgião da Universidade da Califórnia, em Irvine.

Os resultados foram apresentados por Michael Hill, professor de química no Occidental College, na reunião de outono da American Chemical Society (Sociedade Americana de Química).

“Há um longo caminho entre o que fizemos e a prática clínica. Mas, se chegarmos lá, esta técnica será amplamente aplicável, muito mais barata e potencialmente até reversível”, conclui Hill.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Ciência

Quem é o filho da princesa da Noruega acusado de 32 crimes, incluindo estupros e maus-tratos
Conheça o vegetal que se tornou um aliado da saúde digestiva
https://www.osul.com.br/cientistas-criam-metodo-para-corrigir-problemas-de-visao-sem-o-uso-de-laser/ Cientistas criam método para corrigir problemas de visão sem o uso de laser 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Pode te interessar

Ciência Meteorito que caiu sobre uma casa nos Estados Unidos é 20 milhões de anos mais velho do que a Terra, revelam cientistas

Ciência Nave espacial com astronautas da Crew-10 pousa no mar

Ciência Brasileiro participa da descoberta de planeta maior que a Terra e com temperatura de 300°C

Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030