Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Saúde Conheça o vegetal que se tornou um aliado da saúde digestiva

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

O rabanete também é conhecido por suas propriedades depurativas e diuréticas.

Foto: Freepik
O rabanete também é conhecido por suas propriedades depurativas e diuréticas. (Foto: Freepik)

Os rabanetes são apreciados há muito tempo por seu alto valor nutricional. Tanto a medicina tradicional quanto os estudos modernos defendem este vegetal como um aliado essencial para a saúde, auxiliando em tudo, desde a limpeza do fígado até a regulação do açúcar no sangue. Além disso, são fáceis de incorporar às refeições do dia a dia e geralmente são baratos.

O rabanete, cujo nome científico é Raphanus sativus, vai muito além de ser um simples complemento para saladas. Este vegetal de raiz, membro da família das crucíferas, era valorizado em diversas culturas, como a medicina ayurvédica e chinesa, por suas propriedades curativas. Sua importância reside não apenas em seu uso culinário, mas também em sua riqueza de compostos bioativos, tornando-o um elemento-chave para o bem-estar geral.

Um dos benefícios mais conhecidos dos rabanetes é sua capacidade de melhorar a saúde digestiva. Graças ao seu teor de fibras, eles estimulam o trânsito intestinal, ajudam a prevenir a constipação e promovem a eliminação de resíduos do corpo. Eles também fornecem enzimas que facilitam a quebra de gorduras e proteínas, tornando-os muito úteis para quem sofre de indigestão.

O inchaço estomacal, frequentemente associado ao acúmulo de gases, pode ser aliviado com seu consumo. Suas propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e digestivas o tornam uma solução natural para esses desconfortos.

Um método simples e popular para aproveitar esses efeitos é a água de rabanete, que ajuda a eliminar líquidos e combate o inchaço abdominal.

Para prepará-la, use 6 rabanetes, 750 ml de água e um limão, batendo tudo até obter uma mistura homogênea. Recomenda-se beber um copo com o estômago vazio.

O rabanete também é conhecido por suas propriedades depurativas e diuréticas. Sua abundância de água e compostos de enxofre estimula a micção, o que ajuda a expelir fluidos e toxinas acumulados do corpo. Isso o torna benéfico em casos de infecções leves do trato urinário e para a limpeza natural do fígado e dos rins, de acordo com o site especializado Medicover Hospitals.

Seu efeito protetor no fígado e na vesícula biliar é especialmente importante. Contém antioxidantes como vitamina C e antocianinas, além de compostos de enxofre, que promovem a desintoxicação do fígado e protegem as células dos danos oxidativos. Também ajuda a aumentar a secreção biliar, essencial para o metabolismo e a absorção de gorduras, o que ajuda a prevenir a esteatose hepática e a fortalecer a função hepática.

Contribuições nutricionais

Respiratório: o rabanete é usado em xaropes naturais para tosse, congestão e problemas brônquicos, aliviando o muco e combatendo pequenas infecções.

Reforço imunológico: seu conteúdo de vitamina C fortalece as defesas e estimula a regeneração celular.

Coração e ossos: fornece minerais como cálcio, magnésio e potássio, necessários para manter a saúde cardiovascular e óssea.

Glicose no sangue: seus compostos ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, tornando-se um alimento valioso para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolvê-la.

