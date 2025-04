Economia Ibovespa e Bolsas de Nova York fecham em alta e dólar cai no Brasil, após novo recuo de Trump na guerra comercial

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,39%, aos 129.454 pontos. (Foto: Divulgação/B3)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira e as Bolsas em Nova York tiveram alívio nessa segunda-feira (14), após o presidente americano, Donald Trump, comunicar no fim de semana que produtos eletrônicos da China estariam isentos de parte das tarifas anunciadas. No Brasil, a alta foi de 1,39%, aos 129.454 pontos. O dólar no País, por sua vez, teve queda de 0,34%, cotado a R$ 5,85.

O mercado permanece em estado de cautela, diante da elevada incerteza no cenário econômico, e a piora nas expectativas de inflação e sentimento do consumidor. O dólar americano caiu, enquanto os rendimentos dos Treasuries interromperam uma forte sequência de altas.

Em Wall Street, o índice Dow Jones subiu 0,78%, aos 40.524,79 pontos, o S&P 500 teve alta de 0,79%, aos 5.405,97 pontos, e o Nasdaq avançou 0,64%, aos 16.831,484 pontos.

No S&P 500, as ações de tecnologia (+0,63%) lideravam os ganhos no começo do dia, mas o setor imobiliário (+2,15%) e serviços públicos (+1,75%) terminaram o dia como as maiores altas.

Os alívios a conta-gotas do presidente americano, Donald Trump, no entanto, mantêm elevados os receios do mercado sobre os próximos passos do líder republicano.

“Trump deixou muito claro que a intenção do governo é de levar o trabalho até o final. Porém, o formato final ninguém sabe. O sentimento é um pouco de alívio porque o primeiro dia [Liberation Day]foi um ‘desastre’. Mas não há segurança de um final feliz”, resume sócio da Portofino Multi Family Office, Adriano Cantreva.

Falas de diretores do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que aventaram a possibilidade de um ciclo de corte de juros mais intenso, caso o governo adote uma política tarifária mais dura, também provocaram uma queda mais intensa dos juros futuros, o que ajudou a ampliar os ganhos do Ibovespa.

Segundo operadores, indícios de compras de investidores estrangeiros também podem ter impulsionado o índice na sessão. As ações da Petrobras encerraram o dia com movimento misto: as ordinárias fecharam em alta de 0,21%, enquanto as PN terminaram em queda de 0,38%. Participantes citam que um desempenho como esse indica uma possível compra de investidores internacionais, já que os recibos de ações negociados em NY (ADRs) do papel ordinário da petroleira tendem a ser mais líquidos.

Nesse sentido, operadores afirmam que as ações da Petrobras se beneficiaram por responderem pelas maiores participações do índice, juntamente com os papeis da Vale. As ações da mineradora encerraram com alta de 1,30%.

O dia foi volátil para os preços de petróleo, que oscilaram após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisar para baixo sua projeção para a demanda global da commodity para este ano e para 2026.

Em meio a um cenário em que o mercado precifica uma desaceleração mais profunda da atividade global, Cantreva avalia que os agentes financeiros devem diminuir o interesse por commodities como o petróleo. “Trump citou que deve aumentar a produção americana e é esperado um menor uso [da commodity] com a eletrificação. Esses dois fatores já diminuem a demanda por petróleo. Se ainda tivermos uma recessão, não vejo um cenário positivo para a commodity”, resume. (Com informações do jornal Valor Econômico)

