Porto Alegre Saiba onde se vacinar contra dengue e covid em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Procedimento é gratuito, seguro e eficaz. (Foto: Itamar Aguiar/Arquivo SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (15), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre passa a concentrar em postos de referência o serviço das vacinação contra dengue e covid, de acordo com o fármaco indicado para cada faixa etária. São diversos endereços, nos mais variados bairros da capital gaúcha. O procedimento é gratuito, seguro e eficaz na proteção contra formas graves dessas doenças.

A imunização com a Pfizer Baby, para menores dos 5 anos, está disponível exclusivamente em 15 das unidades com horário estendido até as 22h. Já o procedimento contra covid (a partir dos 5 anos) e dengue (10 a 14 anos, conforme definido pelo Ministério da Saúde) é oferecido em quatro endereços, conforme divulgado em prefeitura.poa.br/sms.

“A concentração das vacinas nesses locais facilita a logística, melhora o controle de estoque e garante o atendimento adequado da população, especialmente diante da limitação de envio de doses pelo Ministério da Saúde”, avalia a chefe da Equipe de Imunizações, Renata Capponi.

Dengue e covid

– Clínica da Família Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga.

– Clínica da Família IAPI – rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia.

– Clínica da Família Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico.

– Posto de saúde São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – Partenon.

Covid para menores de 5 anos

– Posto de saúde Chácara da Fumaça – estrada Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana.

– Posto de saúde São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – Partenon.

– Posto de saúde Ramos – rua K esquina Rua R C, s/n – Vila Nova Santa Rosa, Rubem Berta.

– Clínica da Família Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga.

– Clínica da Família Belém Novo – Rua Florencio Farias,195 – Belém Novo.

– Clínica da Família Campo da Tuca – Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Partenon.

– Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Restinga.

– Clínica da Família IAPI – rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia.

– Clínica da Família Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 – Santa Tereza.

– Clínica da Família Modelo – avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana.

– Clínica da Família Morro Santana – rua Marieta Menna Barreto, 210 – Protásio Alves.

– Clínica da Família Navegantes – avenida Presidente Roosevelt, 5 – São Geraldo.

– Clínica da Família Primeiro de Maio – avenida Professor Oscar Pereira, 6.199 – Cascata.

– Clínica da Família Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico.

– Clínica da Família Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza

Vacinação de rotina

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade: duas a três doses dependendo do histórico vacinal. Avaliação na unidade de saúde.

– Pessoas de 60 anos ou mais de idade: duas doses por ano, uma a cada seis meses.

– Gestantes: uma dose durante a gravidez.

Vacinação especial

Para a faixa a partir dos 5 anos, a recomendação é de uma dose por ano, independente da condição vacinal anterior, (exceto para os imunodeprimidos, que devem receber duas doses anuais):

– Pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

– Pessoas imunocomprometidas.

– Indígenas.

– Quilombolas.

– Puérperas.

– Trabalhadores da saúde.

– Pessoas com deficiência permanente.

– Pessoas com comorbidades.

– Pessoas privadas de liberdade.

– Funcionários do sistema de privação de liberdade.

– Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.

– Pessoas em situação de rua.

(Marcello Campos)

