Porto Alegre Fiscalização apreende 2,6 toneladas de carnes no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Produtos estavam sob más condições de higiene e conservação. (Foto: Divulgação/PMPA)

Uma força-tarefa com 120 agentes da Secretaria Municipal da Saúde e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) apreendeu e inutilizou, nessa segunda (14), quase 2,6 toneladas de carnes bovina, suína e de peixe no Mercado Público de Porto Alegre. Os problemas constatados incluem más condições de higiene e temperatura inadequada à conservação, além da falta de indicação de procedência.

A maior parte do material estava dentro de um caminhão e o restante em duas peixarias no interior do centro de compras. Nos outros seis estabelecimentos do ramo que funcionam no local não foram encontrados problemas. O veículo foi apreendido e o motorista conduzido a uma Delegacia de Polícia para depoimento. Ele e o proprietário do caminhão responderão por crime contra as relações de consumo.

A operação resultou em autuações e interdições cautelares. Conforme a chefe da Unidade de Vigilância Sanitária, Denise Garcia, as medidas têm por finalidade prevenir que esses produtos impróprios e altamente perecíveis cheguem aos consumidores. Ela ressalta, ainda, que eventuais irregularidades podem ser denunciadas por meio do telefone 156.

Atuação integrada

Participaram da mobilização representantes da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRS), Receita Estadual, Delegacia de Polícia do Consumidor (Decon), Delegacia de Polícia do Meio Ambient e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

A lista se completa com servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Secretaria Estadual da Saúde (SES) e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

(Marcello Campos)

