Economia Ibovespa e dólar encerram o dia com leve recuo

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Ibovespa caiu 1,03% enquanto moeda americana fechou abaixo dos R$ 5. (Foto: B3/Divulgação) Foto: B3/Divulgação Ibovespa caiu 1,03% enquanto moeda americana fechou abaixo dos R$ 5. (Foto: B3/Divulgação) Foto: B3/Divulgação

Impactado pelo temor global com a falta de acordo para o teto da dívida nos Estados Unidos, o Ibovespa caiu nesta quarta-feira (24).

O principal índice da bolsa brasileira fechou a sessão com queda de 1,03%, aos 108.799 pontos. Apesar do movimento negativo, no mês, o Ibovespa ainda soma valorização de 4%.

A forte queda da Vale (VALE3), diante do recuo do minério de ferro, também contribuiu para o desempenho no vermelho. O Federal Reserve (o banco central dos EUA) sinalizou que está dividido na decisão de novos aumentos de juros.

Conforme ata do último encontro, realizado no início deste mês, os membros da autoridade monetária concordam que a necessidade de novas elevações “tornou-se menos certa”.

O movimento desta quarta segue o que se observou nos mercados globais. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,77%, o S&P 500 perdeu 0,76%, enquanto a Nasdaq retraiu 0,62%.

Também impactado pela falta de rumos nas discussões entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, o dólar voltou a perder força ante o real e fechou com queda de 0,38%, negociado a R$ 4,953 na venda.

O minério de ferro ampliou as perdas nesta quarta, ficando abaixo de US$ 100 a tonelada, com uma queda de 4,6%. Isso de deve pelos preços do aço caindo na China, devido às preocupações com a recuperação econômica.

Por conta disso, a Vale fechou a sessão com recuo de 2,31%.

Na contramão, a alta da Petrobras impediu um desempenho pior para o Ibovespa. Os papéis preferenciais (PETR4) subiram 1,52%, enquanto os ordinários valorizaram 1,09%.

