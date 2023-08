Economia Ibovespa em queda renova recorde de sequência negativo; dólar tem leve baixa

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O principal índice da bolsa brasileira fechou com perda de 0,53%, aos 114.982 pontos. Foto: Divulgação/Agência Brasil O principal índice da bolsa brasileira fechou com perda de 0,53%, aos 114.982 pontos. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Ibovespa caiu pela 13ª sessão consecutiva nesta quinta-feira (17) e ampliou o recorde de sequência negativa da série histórica.

A queda recente da B3 tem sido acompanhada pela saída de estrangeiros das ações brasileiras, com as vendas superando as compras em quase R$ 7,4 bilhões em agosto até o último dia 14.

Com isso, o principal índice da bolsa brasileira fechou com perda de 0,53%, aos 114.982 pontos. O mercado doméstico não sabe o que é fechar no positivo desde 31 de julho, período que acumula desvalorização superior a 5%.

O benchmark nacional chegou a subir bem nas primeiras horas do dia, ganhando 0,88% na máxima, aos 106.610 pontos. Este comportamento se deu a partir das esperanças renovadas de que a China irá introduzir medidas para impulsionar o consumo e promover o investimento.

O dólar, por fim, teve leve queda de 0,10%, a R$ 4,981 na compra e na venda.

A moeda norte-americana cedia mais cedo ante praticamente todas as divisas fortes e de países exportadores de commodities e emergentes, em um movimento que levou a cotação à vista no Brasil à mínima de 4,9587 reais (-0,58%) às 10h41.

A queda, no entanto, não se sustentou. Aos poucos o dólar à vista foi recuperando valor e se reaproximando da estabilidade ante o real.

