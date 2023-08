Porto Alegre Necessidade de reforço na segurança pública é tema de reunião do prefeito de Porto Alegre com o governador gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Encontro foi realizado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

A necessidade de reforço na segurança pública em Porto Alegre foi tema de reunião entre o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (17). Durante o encontro, realizado no Palácio Piratini, o chefe do Executivo municipal citou dados apontando a violência como maior preocupação dos habitantantes da Capital, sobretudo nos bairros mais carentes.

Em seguida, Leite detalhou programas estaduais como o “RS Seguro”, que tem por filosofia a combinação de estratégias que envolvem policiamento, urbanismo, educação, cultura e esporte em áreas marcadas por altos índices de criminalidade. Ele também antecipou novas ações no âmbito do iniciativa.

Por parte do governo gaúcho participaram do encontro o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário-executivo do “RS Seguro”, Antônio Padilha. Já pela prefeitura compareceram os titulares de pastas Marcos Felipi Garcia ( Serviços Urbanos), Léo Voigt (Desenvolvimento Social), Alexandre Aragon (Segurança) e Henry Ventura (Cultura e Economia Criativa).

Com a palavra…

O prefeito sublinhou a importância de atenção especial e trabalho colaborativo entre os governos municipal e estadual, com especial atenção às áreas sob maior vulnerabilidade social. Ele mencionou como exemplos os bairros Rubem Berta (Zona Norte) e Cruzeiro (Zona Sul). Ele declarou:

“Estamos à disposição para ajudar no mapeamento dos serviços existentes onde há dificuldades dentro de microterritórios. Para construir soluções que melhorem a qualidade de vida de quem mais precisa, também é necessária a participação popular”.

Leite emendou: “As ações em conjunto são essenciais para melhorar a segurança pública e a qualidade de vida, mostrando de maneira eficiente a presença do poder público nessas comunidades mais carentes. Isso resulta em maior eficácia na prevenção do crime, acesso a serviços básicos e desenvolvimento sustentável das comunidades”.

Ranking da violência

Ranking divulgado no dia 20 de julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Púbica classificou duas cidades gaúchas entre as 50 mais violentas do País, no que se refere aos índices de homicídio registrados em 2022: Rio Grande (24º lugar, com 53,2 assassinatos por 100 mil habitantes) e Alvorada (41ª posição, com taxa de 44,8).

Apesar do dado negativo, na estatística do governo gaúcho registra redução em âmbito estadual para esse tipo de crime. Em maio foi contabilizado o menor número de assassinatos para qualquer mês desde o início da série histórica, em 2010. Junho também acompanhou a retração dos indicadores, com queda de 7,5%.

Já em Porto Alegre, a baixa foi mais expressiva, chegando a 13,8% na comparação com igual período do ano passado. De janeiro a junho, houve uma oscilação de alta de 3%. Na avaliação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a melhoria nos indicadores se deve a ações táticas, operacionais e investigativas, em paralelo a investimentos no setor.

(Marcello Campos)

