Economia Ibovespa encerra em queda; dólar avança a R$ 4,83

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A sessão foi marcada por juros altos e baixa liquidez Foto: EBC/Divulgação A sessão foi marcada por juros altos e baixa liquidez. (Foto: EBC/Divulgação) Foto: EBC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da reação nas últimas horas do pregão, o Ibovespa encerrou em queda nesta terça-feira (4), em uma sessão de juros altos e de baixa liquidez por conta do fechamento das bolsas em Wall Street com o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. O principal índice da bolsa brasileira fechou com queda de 0,50%, aos 119.076 pontos. O dólar, em direção contrária, voltou a ganhar força ante o real. A moeda norte-americana subiu 0,69%, negociada a R$ 4,839.

Na pauta local, investidores acompanharam a aprovação do economista Gabriel Galípolo e do advogado Ailton Aquino, ambos indicados do governo para a direção do Banco Central (BC), pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O mercado também acompanha a bateria de pautas econômicas que devem ser votadas no Congresso nessa semana, com destaque para a resistência de governadores e prefeitos com a reforma tributária.

A alta do Ibovespa foi puxado pela disparada de 9,94% das ações do Pão de Açúcar (PCAR3) após a divulgação de que o bilionário Jaime Gilinsky está no Brasil. A informação foi dada por Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Na semana passada, o colombiano havia ofertado US$ 836 bilhões – cerca de R$ 4 bilhões – para assumir o controle no Éxito, mas a proposta foi negada pelo grupo.

Na sequência, MRV (MRVE3) subiu 9,69% após dados operacionais do segundo trimestre e anúncio de que estuda uma potencial oferta de ações.

As empresas com maior peso no mercado tiveram desempenho misto. A Vale (VALE3) caiu 0,50%, refletindo a perda de 0,06% do minério de ferro em Dalian, a US$ 131,91 a tonelada.

Já a Petrobras teve um dia de ganhos com a alta de 1,6% do petróleo Brent, a US$ 76,35 o barril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ibovespa-encerra-em-queda-dolar-avanca-a-r-483/

Ibovespa encerra em queda; dólar avança a R$ 4,83

2023-07-04