Brasil Ibovespa encerra o mês em alta de 3,74%; dólar fecha a quarta-feira acima de R$ 5

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O principal indicador da bolsa brasileira encerrou o dia com queda de 0,58%, aos 108.335 pontos Foto: B3/Divulgação

O índice Ibovespa registrou a terceira queda consecutiva no pregão desta quarta-feira (31).

O cenário apagou parte dos ganhos da sequência de valorização vista nas últimas semanas, em meio ao sentimento de cautela global e queda de commodities.

O principal indicador da bolsa brasileira encerrou o dia com queda de 0,58%, aos 108.335 pontos. Apesar da sequência de resultados no vermelho, o Ibovespa fecha o mês de maio com saldo positivo de 3,74% ante abril.

À expectativa pela votação do projeto que amplia o teto da dívida dos Estados Unidos na Câmara, ainda nesta quarta, levou investidores buscarem proteção no dólar, refletindo em nova valorização da moeda ante o real.

As principais ações do Ibovespa tiveram desempenho misto na sessão. A Vale (papel com maior peso no mercado doméstico) subiu 0,53%. A alta ignorou a queda de 0,42% da tonelada do minério de ferro no porto de Dalian, na China, a US$ 102,86.

Enquanto isto, os papéis da Petrobras recuaram em linha com a desvalorização do petróleo global. Os papéis preferenciais (PETR4) caíram 0,64%, enquanto os ordinários (PETR3) cederam 0,78%.

A moeda norte-americana fechou a sessão com alta de 0,59%, a R$ 5,072. No acumulado mensal, o dólar subiu 1,72% ante o real.

