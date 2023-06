Brasil Para os beneficiários, novo cartão INSS 2023. Entenda as vantagens

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para solicitar seu novo cartão virtual do INSS, basta acessar a Plataforma Meu INSS, seja pelo aplicativo ou site, e seguir os passos indicados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal liberou, recentemente, um novo cartão do INSS que promete trazer diversas vantagens para os beneficiários. Este cartão, em parceria com bancos públicos, visa proporcionar descontos e benefícios aos seus usuários. O cartão virtual do INSS, anunciado pelo ministro da Previdência Social Carlos Lupi, é uma novidade que promete ser mais prático e vantajoso para os beneficiários.

Funcionando através da plataforma Meu INSS, o cartão virtual Meu INSS+ é uma carteira digital que dá acesso a um clube de vantagens exclusivo. A ideia é reduzir o uso de documentos físicos, facilitando a vida dos beneficiários.O cartão Meu INSS+ é uma carteira virtual que armazena os documentos comprobatórios do vínculo do beneficiário com o INSS, além de oferecer o acesso ao clube de vantagens.

Este clube possui diversos descontos e benefícios em produtos e serviços, como ingressos de cinema, shows, academias, lojas, viagens, telemedicina, entre outros. Vale destacar que esse sistema é mantido por bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os benefícios do novo cartão virtual do INSS são essencialmente os descontos e vantagens oferecidos em diversos produtos e serviços. Inicialmente disponível apenas para aqueles beneficiários que possuem conta nos bancos públicos envolvidos, o INSS planeja expandir essa parceria com outros bancos, incluindo os privados, para que mais pessoas possam usufruir desse clube de vantagens.

Para solicitar seu novo cartão virtual do INSS, basta acessar a Plataforma Meu INSS, seja pelo aplicativo ou site, e seguir os passos indicados para obter seu Meu INSS+. Lembre-se de que o acesso e os benefícios estão inicialmente disponíveis apenas para beneficiários do INSS que possuem conta nos bancos públicos parceiros.

Fique de olho nas atualizações e novas parcerias, pois a intenção é ampliar o público atendido no futuro. Estima-se que cerca de 19 milhões de indivíduos elegíveis tenham acesso a vantagens e serviços oferecidos pelos bancos mencionados.

O propósito do cartão virtual Meu INSS+ é de proporcionar maior conveniência aos beneficiários, oferecendo um documento digital para aqueles que possuam benefícios ativos no momento da emissão. Dessa forma, busca-se facilitar o acesso aos serviços disponíveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/para-os-beneficiarios-novo-cartao-inss-2023-entenda-as-vantagens/

Para os beneficiários, novo cartão INSS 2023. Entenda as vantagens

2023-05-31