Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

No período, a Bolsa Brasileira acumula baixa de 2,9%. Foto: Reprodução No período, a Bolsa Brasileira acumula baixa de 2,9%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ibovespa encerrou a quarta-feira (9) em queda de 0,57%, aos 118.408 pontos. Este é sétimo pregão consecutivo da B3 no vermelho, acumulando baixa de 2,9% no período. O principal índice da bolsa brasileira foi puxado para baixo com ajuda da Vale (VALE3), um recuo de 0,90%, do cenário político e com ajuda dos benchmarks americanos.

As perspectivas para a commodity recuaram repercutindo o fato de que a China registrou em julho a primeira deflação desde 2021, com queda de 0,3%, sinalizando uma desaceleração econômica. Esta é a primeira queda em mais de dois anos. O resultado, no entanto, foi um pouco acima do esperado pelos analistas.

“O dia contou com certo mau humor em relação a exportadores de commodities diante do dado de inflação divulgado no início do dia na China, que mostrou que a economia do gigante asiático se recupera muito lentamente. O movimento, além do Ibovespa, impactou negativamente nossa moeda”, explica Rachel de Sá, chefe de economia da Rico.

O dólar subiu 0,15% frente ao real, negociado a R$ 4,905 na compra e na venda, no maior patamar em pouco mais de um mês.

