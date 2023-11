Economia Ibovespa fecha no maior nível em dois anos; dólar renova menor patamar de setembro

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

A B3 disparou 2,29% e encerrou no maior patamar desde agosto de 2021. Foto: Reprodução

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, a B3, encerrou a sessão desta terça-feira (14) em forte alta, em virtude da repercussão, por parte dos investidores, sobre a divulgação da inflação de outubro nos Estados Unidos. A B3 disparou 2,29% e encerrou no maior patamar desde agosto de 2021, aos 123.166 pontos. Já o dólar encerrou cotado a R$ 4,86.

O indicador americano teve uma variação nula no mês, abaixo do projetado pelo mercado. O resultado era bastante aguardado pelos investidores porque pode dar sinais mais claros sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em relação ao futuro dos juros no país.

Na véspera, o índice fechou com leve queda de 0,13%, aos 120.410 pontos.

Ao final da sessão, o dólar recuou 0,95%, cotado a R$ 4,8614, renovando o menor patamar desde setembro. Na mínima do dia, chegou aos R$ 4,8481. No dia anterior, a moeda norte-americana fechou em baixa de 0,14%, após oscilações durante o dia, vendida a R$ 4,9078.

