Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

O grupo volta a se apresentar nas manhãs de quarta e quinta-feira antes da folga Foto: Lucas Uebel/Grêmio O grupo volta a se apresentar nas manhãs de quarta e quinta-feira antes da folga (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O elenco do Grêmio retomou os treinamentos nesta manhã de terça-feira (14), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A sessão, que contou com a presença da imprensa, precede a pausa de quatro dias para a Data Fifa, que se inicia nesta sexta-feira (17). Em virtude disso, a atividade desta terça foi mais descontraída e leve.

Na primeira parte do treino, envolvendo os jogadores que iniciaram a partida contra o Corinthians, o técnico Renato Portaluppi conduziu uma sessão focada em posse de bola, aproximação e raciocínio rápido em um campo reduzido.

Na etapa seguinte, apenas com os jogadores que não atuaram no domingo (12), o grupo foi dividido em três times, que se enfrentaram de forma alternada em um meio-campo. Houve intensa movimentação e ênfase em toques precisos na bola.

Luis Suárez, Carballo e Villasanti, convocados para representar suas seleções nas eliminatórias do Mundial, já partiram para as respectivas viagens. O elenco voltará a se apresentar nas manhãs de quarta e quinta-feira antes do período de descanso.

