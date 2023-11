Inter Rochet revela que tem atuado pelo Inter enfrentando desconforto nas costelas

14 de novembro de 2023

Goleiro disse que problema o impede de realizar todos os movimentos, mas busca tratar para encarar as partidas

O goleiro Sérgio Rochet está representando o Uruguai na rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, o atleta do Inter ainda não está em condições ideais. Em uma entrevista aos jornalistas uruguaios, ele compartilhou que continua enfrentando dores nas costelas, o que limita seus movimentos.

O jogador lida com essa questão desde o final de setembro. Na vitória por 3 a 2 no Gre-Nal 440, ele participou do jogo mesmo com uma fissura na costela. Houve uma melhora inicial, mas durante o empate em 1 a 1 com o América-MG, ele sofreu um impacto na região, o que novamente trouxe dificuldades.

“Retrocedi com as dores. Um choque justamente na zona da lesão. Me impede de trabalhar com fazia. Tenho tratado e busco chegar aos jogos. Perco um pouco o físico porque não consigo fazer todos os exercícios. O importante é estar bem nas partidas e bem mentalmente”, disse o goleiro.

Rochet tornou-se uma peça fundamental para o Internacional desde sua chegada ao estádio Beira-Rio. O goleiro desempenhou um papel crucial ao levar a equipe às semifinais da Conmebol Libertadores. Com 30 anos, o jogador acumula 21 partidas pelo clube gaúcho.

Antes de retornar ao Inter, Rochet representará a seleção uruguaia nos confrontos contra Argentina e Bolívia, agendados para os dias 16 e 21 de novembro, respectivamente.

Rochet revela que tem atuado pelo Inter enfrentando desconforto nas costelas

2023-11-14