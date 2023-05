Economia Ibovespa sobe mais de 2% e dólar cai quase 1%

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Com o resultado, passou a acumular alta de 0,69% na semana e no mês, recuo de 4,18% no ano Foto: Divulgação

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (5), na medida em que investidores avaliaram os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) e monitoraram resultados corporativos divulgados tanto aqui quanto lá fora.

Ao final do pregão, o índice avançou 2,91%, aos 105.148 pontos.

O movimento veio bastante apoiado nas blue chips (ações com maior peso na composição do Ibovespa). Entre os destaques, Vale e Petrobras subiram 3,17% e 4,39%, respectivamente, acompanhando a valorização das commodities no exterior. Papéis do segmento financeiro também tiveram forte alta na sessão.

No dia anterior, o Ibovespa teve alta de 0,37%, aos 102.174 pontos. Com o resultado, passou a acumular alta de 0,69% na semana e no mês, recuo de 4,18% no ano.

No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda de 0,98%, cotado a R$ 4,9431.

