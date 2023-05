Porto Alegre Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, inaugura exposição da artista plástica Vera Chaves Barcellos

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Estrela da mostra tem trajetória de projeção internacional nas últimas décadas. (Foto: Raphael Fonseca/Divulgação)

Um dos mais principais espaços de cultura de Porto Alegre, a Fundação Iberê abre às 14h deste sábado (6) a exposição “O Estranho Desaparecimento”, da artista plástica gaúcha Vera Chaves Barcellos, 85 anos. A mostra ocupará até o dia 30 de julho três andares do prédio, localizado na avenida Padre Cacique nº 2.000 (bairro Cristal).

O primeiro de visitação tem entrada franca. Nos demais (quinta-feira a domingo, das 14h às 18h), é cobrado ingresso (disponível no local e por meio do site symplaiberecamargo.org.br.

São 59 obras produzidas desde a década de 1960 e que têm como característica o trabalho experimental com técnicas como pintura, desenho, xilogravura e fotografia. Também serão apresentados livros e vídeos.

A própria homenageada participará, às 16h, de uma conversa com o público e o curador da mostra, Raphael Fonseca. O crítico e professor Eduardo Veras é outra presença confirmada.

“A pesquisa de Vera Chaves Barcellos tem como ponto de partida a relação entre corpo e tempo”, explica Fonseca. “Interpreta personagens e narrativas de passado e futuro, com foco em aspectos que ficaram de fora da historiografia, bem como documentando materiais de arquivo de memória pessoal ou eventos locais.”

Trajetória

Vera Caves Barcellos nasceu na capital gaúcha em 1938 e, com 20 anos, formou-se em Música pelo Instituto de Belas Artes (atual Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Na década de 1960, estudou gravura e pintura na França, Holanda e Inglaterra, além de viajar por outros países europeus, visitando museus e aprofundando o contato com a produção moderna e contemporânea.

Nos anos seguintes, participou de exposições no Brasil e Exterior, obteve bolsa de estudos na Inglaterra e participou de Bienais como as de São Paulo, Veneza (Itália), e Havana (Cuba).

Passou a integrar, em 1977, o grupo de artistas denominado Nervo Óptico e, com colegas, manteve de 1979 a 1982 em Porto Alegre o Espaço N.O., dedicado a atividades artísticas e culturais multidisciplinares.

Sem deixar de lado as mostras individuais em instituições dos mais variados países, em 1986 passou a se dividir entre sua cidade natal e Barcelona (Espanha). Fundou em 1999 a galeria de arte contemporânea Obra Aberta, em Porto Alegre, junto com Carlos Pasquetti, Nick Rands e Patricio Farías.

Algumas de suas obras fazem parte dos acervos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Curitiba (PR), Museu de Arte Moderna (MAM) e Pinacoteca do Estado de São Paulo, além de coleções particulares.

Aos 85 anos, mantém produção constante e realiza curadoria de exposições. Também atua como gestora da fundação que leva o seu nome, localizada em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) – o site é fvcb.com.br.

(Marcello Campos)

