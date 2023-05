Política Lula participa de encontro com o Rei Charles antes da coroação

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente e Janja foram convidados, junto com outras delegações estrangeiras, para o jantar na residência da monarquia britânica Foto: Reprodução O presidente e Janja foram convidados, junto com outras delegações estrangeiras, para o jantar na residência da monarquia britânica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A embaixadora do Reino Unido em Brasília, Stephanie Al-Qaq, postou nesta sexta-feira (5) uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja da Silva, sendo cumprimentados pelo rei Charles III, da Inglaterra, durante jantar no Palácio de Buckingham. Al-Qaq disse que o cumprimento é prova do carinho do rei pelo Brasil e pelos brasileiros.

Lula e Janja foram convidados, junto com outras delegações estrangeiras, para o jantar na residência da monarquia britânica. Neste sábado (6), eles vão assistir à coroação de Charles III.

“Sua Majestade recebeu hoje o presidente @LulaOficial e @JanjaLula no Palácio de Buckingham. Uma prova do imenso carinho do Rei pelo Brasil e pelos brasileiros”, escreveu a embaixadora no Twitter. Também na rede social, Lula disse que conversou com Charles e com líderes de outros países.

Conversas

“Encerrando o dia na Inglaterra. Agora a noite participei da recepção na véspera da coroação, onde conversei com o Rei Carlos III e chefes de estado da Alemanha, Israel, Irlanda, Coreia do Sul e outros países. Amanhã, ainda em Londres, participo das celebrações da #coronation”, escreveu o presidente.

Mais cedo, Lula e a primeira-dama estiveram no número 10 de Downing Street, residência e local de trabalho do primeiro-ministro, Rishi Sunak. Na reunião, Sunak anunciou a doação de aproximadamente R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. O encontro entre Lula e o primeiro-ministro durou cerca de 40 minutos.

Coroação

A coroação de Charles III e da rainha Camilla ocorrerá na manhã de sábado, a partir das 10h, na Abadia de Westminster. A cerimônia será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana.

Após a cerimônia, Lula participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades. O governo federal brasileiro considera a viagem do presidente Lula ao Reino Unido parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil desde a posse presidencial em janeiro.

Desde que tomou posse, Lula já visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha e teve encontros com diversos líderes mundiais tanto no Brasil como no exterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-participa-encontro-rei-charles-antes-coroacao/

Lula participa de encontro com o Rei Charles antes da coroação

2023-05-05