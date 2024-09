Porto Alegre Ícone de resiliência, o cavalo Caramelo lidera cavalarianos na abertura do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

7 de setembro de 2024

O equino marchou à frente de 15 cavalarianos, que conduziam a Chama Crioula. Foto: Rede Pampa O equino marchou à frente de 15 cavalarianos, que conduziam a Chama Crioula. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

A chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia, em Porto Alegre, neste sábado (7), às 12h, marcou a abertura do 42º Acampamento Farroupilha. Símbolo da resistência durante a crise climática, o cavalo Caramelo participou da abertura. O equino marchou à frente de 15 cavalarianos, que conduziam a Chama Crioula. Acesa em Alegrete, a Chama foi recebida pelo ginete André Laçador no Palco Jayme Caetano Braun.

Na sequência, o grupo Alma Gaudéria apresentou a música-tema dos Festejos Farroupilhas (O Pajador – A História do Rio Grande), que homenageia o centenário de Jayme. Mesmo com o tempo nublado, o evento atraiu o público que não perdeu a chance de prestigiar a abertura. A expectativa é que o Acampamento bata recordes de público, superando um milhão de visitantes até 22 de setembro, das 9h à meia-noite, com entrada de pedestres gratuita.

Com foco na solidariedade, neste ano os 187 piquetes funcionam também como pontos de arrecadação para donativos às vítimas da enchente de maio. O Acampamento Farroupilha terá mais de 120 atrações musicais que irão se apresentar durante os 16 dias do evento, nos dois palcos: o principal, Jayme Caetano Braun, e o Palco Nico Fagundes.

O palco principal tem 360 graus, de forma que as apresentações poderão ser bem visualizadas pelo público de qualquer lado. Além disso, produtos da agricultura familiar serão vendidos no local, a exemplo do que já ocorre durante a Expointer.

A edição deste ano celebra o centenário do declamador e compositor gaúcho Jayme Caetano Braun (1924-1999). Já o patrono é a tradicionalista Vera Menna Barreto, professora aposentada e com longa trajetória no movimento tradicionalista. A presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, por sua vez, é Liliana Cardoso.

