Brasil Policial Militar cai do cavalo e morre antes de participar do desfile de 7 de Setembro no sambódromo em SP

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O subtenente Paulino Cristovam da Silva tinha 52 anos e atuava na cavalaria da Polícia Militar. (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Foto: Divulgação/Polícia Militar O subtenente Paulino Cristovam da Silva tinha 52 anos e atuava na cavalaria da Polícia Militar. (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Foto: Divulgação/Polícia Militar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um policial militar caiu do seu cavalo e morreu na manhã deste sábado (7) momentos antes de participar do desfile de 7 de Setembro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O subtenente Paulino Cristovam da Silva tinha 52 anos e atuava na cavalaria da Polícia Militar (PM).

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) e pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que participou do evento. A polícia vai investigar se ele foi vítima de mal súbito e caiu do animal ou ainda se cavalo o derrubou e ele faleceu por causa de algum possível trauma na cabeça.

“A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, zona norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação”, informa a nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública.

“Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos”, escreveu o governador Tarcísio em seu Instagram.

Policiais militares que estavam no local da queda do subtenente disseram nas suas redes sociais, principalmente em grupos do WhatsApp, que o cavalo usado pelo subtenente Paulino saiu em disparada e derrubou o cavaleiro. E que ele caiu e bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência.

Em seguida, segundo os agentes da PM, seus colegas tentaram fazer massagem cardíaca nele para reanimá-lo, mas o subtenente não recobrou os sentidos.

A família do subtenente estava em Praia Grande, no litoral paulista, e foi avisada de sua morte. Um dia antes do desfile, um amigo dele o filmou no treinamento preparatório para o 7 de Setembro. Seria a última participação dele na PM antes da aposentadoria, que ocorreria na próxima semana.

Segundo seus colegas de farda, Paulino “era experiente e técnico, gostava muito do trabalho e fazia questão de desfilar todos os anos no 7 de Setembro”. Ele deverá ser sepultado com honras militares. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policial-militar-cai-do-cavalo-e-morre-antes-de-participar-do-desfile-de-7-de-setembro-no-sambodromo-em-sp/

Policial Militar cai do cavalo e morre antes de participar do desfile de 7 de Setembro no sambódromo em SP

2024-09-07