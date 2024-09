Mundo Governo da Venezuela determina que Brasil deixe a custódia da embaixada da Argentina

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na manhã deste sábado, o Itamaraty recebeu uma nota da Venezuela formalizando a decisão. Foto: Reprodução/BBC Na manhã deste sábado, o Itamaraty recebeu uma nota da Venezuela formalizando a decisão. (Foto: Reprodução/BBC) Foto: Reprodução/BBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério das Relações Exteriores informou neste sábado (7), em nota, que “recebeu com surpresa” a decisão unilateral do governo da Venezuela de suspender a custódia do Brasil sobre a Embaixada da Argentina em Caracas.

“O governo brasileiro recebeu com surpresa a comunicação do governo venezuelano de que tenciona revogar o seu consentimento para que o Brasil proteja os interesses da Argentina na Venezuela”, disse o Itamaraty.

O governo brasileiro afirmou que regras internacionais determinam que cabe à Argentina indicar um país substituto para representá-la em Caracas.

“De acordo com o que estabelecem as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares, o Brasil permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro Estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções”.

Por fim, o Brasil citou a inviolabilidade das embaixadas. “O governo brasileiro ressalta nesse contexto, nos termos das Convenções de Viena, a inviolabilidade das instalações da missão diplomática argentina, que atualmente abrigam seis asilados venezuelanos além de bens e arquivos.”

Na noite de sexta-feira (6), o governo Maduro manifestou que irá suspender a custódia brasileira das representações argentinas na Venezuela, assumida em agosto, após a expulsão de diplomatas argentinos por Maduro.

Na manhã deste sábado, o Itamaraty recebeu uma nota da Venezuela formalizando a decisão. O Brasil respondeu oficialmente manifestando a necessidade de designação do país substituto antes de deixar de exercer esta função.

A Venezuela revogou a autorização para o governo brasileiro representar os interesses da Argentina no país. O governo da Venezuela publicou um comunicado com a informação.

“A República Bolivariana da Venezuela tomou a decisão de revogar de maneira imediata a aprovação concedida pelo governo da República Federativa do Brasil para exercer a representação dos interesses da República Argentina e de seus nacionais em território venezuelano”, diz um trecho da nota.

Ainda de acordo com o comunicado, a Venezuela se viu obrigada a fazê-lo, em função de provas sobre o uso das instalações para “atividades terroristas” e tentativas de homicídio contra o presidente Nicolás Maduro e contra a vice-presidente Delcy Rodríguez.

Segundo fontes da diplomacia, no que depender do Brasil, a Argentina não ficará sem custódia de suas sedes diplomáticas. A preocupação principal é com os seis opositores que estão asilados na residência da embaixada argentina em Caracas. Na noite de sexta-feira, eles postaram vídeos de um cerco policial diante do local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-da-venezuela-determina-que-brasil-deixe-a-custodia-da-embaixada-da-argentina/

Governo da Venezuela determina que Brasil deixe a custódia da embaixada da Argentina

2024-09-07