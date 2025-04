As retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 45,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano, informou nesta segunda-feira (7) o BC (Banco Central).

De acordo com a autoridade monetária, nos três primeiros meses deste ano, os depósitos somaram R$ 998,51 bilhões, e as retiradas totalizaram R$ 1,04 trilhão.

Essa foi a maior saída de valores da poupança, no período de janeiro a março, desde 2023, quando R$ 51,2 bilhões deixaram a modalidade de investimentos. No mesmo período do ano passado, as retiradas somaram R$ 22,6 bilhões.

A evasão de recursos da poupança por mês foi a seguinte: janeiro (R$ 26,22 bilhões), fevereiro (R$ 8 bilhões) e março (R$ 11,45 bilhões).

Cenário da economia

A retirada de recursos da caderneta de poupança acontece em um cenário de inflação e de endividamento ainda altos, ao mesmo tempo em que a taxa básica de juros está em nível semelhante a 2015 e 2016, na gestão da então presidente Dilma Rousseff.

Em fevereiro, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, ficou em 1,31%. Esse foi o maior patamar para o mês em 22 anos. Em 12 meses, a inflação registrou avanço de 5,06%.

A Selic elevada também ajuda a reduzir a atratividade da caderneta de poupança. Atualmente, para tentar conter a inflação, a taxa está em 14,25% ao ano, o maior juro real do planeta.