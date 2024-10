Esporte Ídolo do Palmeiras, ex-jogador chileno Jorge Valdivia é preso por suspeita de estupro

Ídolo do Palmeiras, o ex-jogador chileno Jorge Valdivia foi preso nesta terça-feira (22) em Santiago, no Chile, após uma denúncia de estupro.

“A Promotoria recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdivia. Ele está sendo investigado, e a diligência está em desenvolvimento. Para proteção da vítima, não daremos mais informações ”, declarou o Ministério Público chileno.

De acordo com a imprensa local, a denúncia foi feita por uma tatuadora. Em depoimento, ela disse que o suposto crime ocorreu no domingo (20), após os dois se conheceram em um restaurante. Eles teriam combinado de se encontrar no local para agendar uma tatuagem. Ainda segundo o relato da mulher, os dois teriam ingerido bebidas alcoólicas, e ela não se lembra o que aconteceu depois disso. A mulher contou que Valdivia confirmou a ela que ambos tiveram relações sexuais.

O ex-jogador da seleção do Chile, de 41 anos, afirmou em um comunicado que nega “de modo veemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa”. Ele disse que manteve “uma relação consensual com uma mulher adulta” e que vai colaborar com o Ministério Público para esclarecer os fatos.

