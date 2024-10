Para conferir o documento, é preciso acessar a página do participante, utilizando o login gov.br (CPF e senha). No Cartão de Confirmação, também constam o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), as datas do exame e as solicitações de atendimento especializado (no caso de pessoas com deficiência ou lactantes, por exemplo) e de tratamento por nome social.

A apresentação do Cartão de Confirmação nos dias das provas não é obrigatória, mas o Inep recomenda que o candidato imprima e leve o documento consigo para conferir as informações, se necessário. O Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro.