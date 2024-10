Mundo Putin se reúne com Dilma Rousseff durante a cúpula do Brics na Rússia

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Putin elogiou a atuação de Dilma no comando do chamado Banco do Brics. (Foto: Reprodução/X)

O presidente russo Vladimir Putin se reuniu nesta terça-feira (22) com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, em Kazan, na Rússia, onde ocorre a 16ª cúpula do Brics.

Na ocasião, Putin enfatizou a importância de acordos financeiros entre os países do grupo em moedas locais, dizendo que isso ajuda a minimizar os riscos geopolíticos e a libertar o desenvolvimento econômico das questões políticas.

Putin também elogiou a atuação de Dilma no comando do chamado Banco do Brics e classificou a instituição como “promissora” . “Apreciamos muito o que a senhora fez no último ano. Em geral, esta é uma instituição financeira promissora e em bom desenvolvimento”, declarou.

Dilma, por sua vez, afirmou que a expansão do Brics e o foco em projetos no Sul Global é a prioridade do Novo Banco de Desenvolvimento.

A instituição foi criada em 2014 pelos países do Brics para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em mercados emergentes e nações em desenvolvimento do Sul Global.

2024-10-22