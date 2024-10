Rio Grande do Sul Quarto lote do programa Devolve ICMS Linha Branca distribui R$ 2,5 milhões a atingidos pelas enchentes no RS

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Recentemente, foi anunciada a ampliação dos eletrodomésticos incluídos no programa Foto: Fábio Rodrigues Pozzobom/Agência Brasil Recentemente, foi anunciada a ampliação dos eletrodomésticos incluídos no programa. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzobom/EBC) Foto: Fábio Rodrigues Pozzobom/Agência Brasil

O programa estadual Devolve ICMS Linha Branca, que reembolsa às pessoas atingidas pelas enchentes no RS o valor do imposto pago na compra de eletrodomésticos, entrou no seu quarto lote de restituição.

Nesta rodada, serão repassados R$ 2,5 milhões a mais de 8 mil moradores do Estado. Esta etapa considera um total de 8.915 itens adquiridos, sendo 2.761 fogões, 2.389 refrigeradores e 3.765 lava-roupas entre maio e setembro.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande. Existem duas formas de devolução. Uma delas é por meio do NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Para receber, é preciso que a pessoa esteja cadastrada no programa. Esse grupo, que soma 5,7 mil beneficiários, já pode fazer o resgate no site ou no aplicativo do NFG. É preciso que os participantes cliquem na aba Devolve ICMS Linha Branca e aceitem a declaração de que foram vítimas das enchentes, confirmando os dados bancários. O depósito pode ser feito via Pix (somente se a chave for CPF) ou em uma conta no Banrisul.

No total, serão repassados R$ 1,8 milhão por meio do NFG. Os beneficiários têm até 90 dias, contados a partir da data de disponibilização dos recursos, para fazer o resgate. O valor está garantido assim que é feita a solicitação. O pagamento demora alguns dias, pois é necessária a conclusão de trâmites internos.

A outra forma de devolução é por meio do Cartão Cidadão, usado por quem já é beneficiário dos programas Devolve ICMS, Volta por Cima, Todo Jovem na Escola ou Professor do Amanhã. Para esse grupo, o depósito está previsto para sexta-feira (25) e ocorre de forma automática – ou seja, não é preciso nenhuma ação para receber. Essa modalidade contempla 2,3 mil beneficiários, somando R$ 656,2 mil.

Recentemente, foi anunciada a ampliação dos eletrodomésticos incluídos no programa. A medida ainda aguarda publicação no Diário Oficial do Estado. Depois disso, também passará a ser feita devolução do imposto na compra de fogões elétricos, máquinas de secar roupas, máquinas de centrifugar roupas e micro-ondas. As compras desses itens passarão a ser consideradas nos cálculos do mês seguinte.

