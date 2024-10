Mundo Hezbollah esconde 500 milhões de dólares em dinheiro e ouro em bunker sob hospital em Beirute, afirma Israel

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Israel divulgou uma ilustração do bunker Foto: FDI/Divulgação Israel divulgou uma ilustração do bunker. (Foto: FDI/Divulgação) Foto: FDI/Divulgação

O Hezbollah escondeu mais de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em dinheiro e ouro em um bunker construído sob um hospital em Beirute, capital do Líbano, informaram militares israelenses na segunda-feira (21). Segundo eles, o bunker estava sob vigilância de Israel há anos.

Por precaução, o hospital foi evacuado. No entanto, os militares garantiram que não atacarão a instituição de saúde. O diretor do hospital Al-Sahel e parlamentar libanês, Fadi Alameh, disse que Israel está fazendo acusações falsas e caluniosas e pediu ao Exército libanês que visite e mostre que só há salas de cirurgia, pacientes e um necrotério no local.

O porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que o bunker foi construído por Hassan Nasrallah. Segundo o militar, o líder morto do Hezbollah se escondia no local, projetado para estadias longas.

“Há centenas de milhões de dólares em dinheiro e ouro dentro do bunker agora. Estou pedindo ao governo libanês, às autoridades libanesas e às organizações internacionais: não permitam que o Hezbollah use o dinheiro para o terror e para atacar Israel”, declarou. “A Força Aérea israelense está monitorando o complexo, como você pode ver. No entanto, não atacaremos o hospital em si”, completou.

