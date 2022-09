Grêmio Ídolo gremista, Renato Portaluppi chega para assumir o comando técnico do time

5 de setembro de 2022

Renato irá ao CT Luiz Carvalho para ser apresentado ao grupo de jogadores e comandar o seu primeiro treinamento

Na tarde desta segunda-feira (05), o maior ídolo da torcida gremista Renato Portaluppi desembarca no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Logo após pousar na Capital gaúcha, Renato irá diretamente para o CT Luiz Carvalho para ser apresentado aos seus novos jogadores e, após o treino, irá conceder a entrevista coletiva de apresentação.

O novo técnico irá desembarcar na pista e sairá pelo portão 3 do aeroporto, no terminal antigo do Salgado Filho. A apresentação oficial acontece depois da atividade, na sala de imprensa do próprio CT.

A passagem anterior de Renato foi a mais duradoura e também a mais vitoriosa. Foram quatro anos e sete meses, de setembro de 2016 a abril de 2021. Nesse período, o clube findou o jejum de 15 anos sem títulos de expressão com a conquista da Copa do Brasil de 2016 e também faturou o tri campeonato da Libertadores da América no ano seguinte, além de três campeonatos gaúchos e a Recopa Sul-Americana.

