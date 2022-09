Inter “Inter sofreu gols fáceis demais, mas merecia ter vencido o Corinthians”, diz o técnico Mano Menezes

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Comandante colorado entende que o time mostrou maturidade para buscar o resultado após levar virada Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

Com gol antes do primeiro minuto de jogo, o Inter saiu da Neo Química Arena, em São Paulo, com um empate amargo contra o Corinthians em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro no domingo (04).

Com o resultado final em dois a dois, o time de Mano Menezes ficou com a sensação que poderia ter saído com um resultado melhor. Mano avaliou a partida e reconheceu que o time cometeu falhas defensivas que resultaram nos gols do Corinthians.

O Colorado abriu o placar logo após a bola rolar. O lance partiu de um lateral. A virada aconteceu ainda no primeiro tempo com gols de Balbuena e Yuri Alberto. No segundo tempo, o técnico colorado viu o time crescer e empatar a partida com Alan Patrick.

Mano relatou que o seu time tomou gols fáceis, mas elogiou a vontade e a tranquilidade do time em conseguir buscar um ponto em São Paulo.

“Tomamos os gols um pouco fáceis demais, mas tivemos tranquilidade, maturidade e qualidade. Voltamos para o segundo tempo com um meia de construção para propor o jogo. O Corinthians só havia sofrido quatro gols aqui. Primeira vez que alguém faz dois aqui no Corinthians”, falou Mano Menezes.

Com o empate, o Inter soma 43 pontos e está em quarto lugar no Brasileirão.

