Porto Alegre Idosa de 87 anos é a sétima vítima fatal do coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

A Capital gaúcha é a cidade com mais casos de Covid-19 no RS Foto: Reprodução A Capital gaúcha é a cidade com mais casos de Covid-19 no RS. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de Porto Alegre confirmou, na manhã desta segunda-feira (13), o sétimo óbito provocado pelo novo coronavírus na cidade. A vítima, de 87 anos, estava internada no Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 29 de março.

A idosa apresentava doença hematológica preexistente. Com o óbito, subiu para 17 o número de mortes provocadas pela Covid-19 no Rio Grande do Sul.

A Capital gaúcha tem pelo menos 314 casos confirmados da doença. O diretor da Vigilância em Saúde Municipal, Anderson Lima, destaca a importância das pessoas respeitarem a orientação de distanciamento social e, nos casos de necessidade de sair de casa para ir a farmácias ou comprar alimentos, respeitar a distância mínima de 1,5 metro em relação às outras pessoas.

“Evitar aglomeração, manter idosos assistidos e em casa, buscar atendimento de urgência somente em caso de sintomas severos, como falta de ar, são medidas essenciais neste momento”, disse Lima.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre