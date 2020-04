Porto Alegre Morre o ex-comandante da Varig e velejador Geraldo Knippling

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Knippling tinha 97 anos Foto: Divulgação Knippling tinha 97 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-comandante da Varig, instrutor de pilotos e velejador Geraldo Werner Knippling morreu nesta segunda-feira (13), aos 97 anos, em Porto Alegre. Ele sofreu uma parada cardíaca no Hospital Moinhos de Vento.

Natural de Santa Cruz do Sul, Knippling ingressou na Varig em 1944, com 21 anos de idade, sendo o comandante mais jovem do Brasil na época.

Em 1957, foi obrigado a realizar um pouso forçado no mar, próximo à costa da República Dominicana, pilotando um Lockheed Constellation.

Em 19 de novembro de 1965, recebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau de Cavaleiro.

Em novembro de 1969, o Boeing 707-345C que ele pilotava entre Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile) foi sequestrado por membros do grupo Frente de Libertação Nacional, sendo levado para Havana, em Cuba, com 89 passageiros a bordo.

Nessa época, Knippling já possuía 24 mil horas de voo e 16,8 milhões de quilômetros voados, o equivalente a 420 voltas ao redor da Terra, ou 22 viagens de ida e volta para a Lua, sendo considerado um dos pilotos mais experientes do mundo.

Aposentou-se na Varig em 1986, após comandar desde o Junkers F-13 até o Boeing 747. Knippling também deixou um dos maiores legados cartográficos da história da navegação de recreio gaúcha.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre